Dernière passe d'armes entre Vettel et Leclerc?

Après l'accrochage qui les a mis hors course au Brésil, la rivalité entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc chez Ferrari promet d'être l'un des ingrédients du dernier Grand Prix de la saison de F1 à Abu Dhabi, ce week-end. Depuis le GP inaugural en Australie, où Leclerc demandait déjà à dépasser son aîné, la rivalité entre le jeune ambitieux et le quadruple champion du monde 2010-2013 n'a cessé de s'intensifier.

À Bahreïn, le Monégasque a ignoré les consignes pour doubler son équipier. En Italie, il ne lui a pas donné l'aspiration attendue en qualifications. En Russie, une stratégie hasardeuse a semé la zizanie entre les deux. La tension a culminé à Interlagos (Brésil), lors du dernier Grand Prix. Lors d'une tentative de dépassement du plus jeune sur son aîné, ce dernier a résisté, leurs monoplaces se sont touchées, et tous deux ont abandonné. Il sera donc intéressant de voir quel visage leur lutte de pouvoir prendra sur le circuit de Yas Marina.

Enjeux pour les places d'honneur

Comme le fait remarquer Leclerc, avec les titres mondiaux attribués au Britannique Lewis Hamilton et à son écurie Mercedes, «lors de cette course, tout le monde donne son maximum, car la plupart des pilotes n'a rien à perdre». Leur accrochage a sorti Vettel de la bataille pour la troisième place du championnat. Le Monégasque, par contre, peut encore mathématiquement terminer sa deuxième saison en F1 dans le top 3. Il accuse onze points de retard sur l'actuel troisième, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Chez les constructeurs, les quatre premières places sont acquises à Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren, mais huit points seulement séparent Renault, cinquième, de Toro Rosso, sixième, et Alfa Romeo, huitième, n'est qu'à dix longueurs de Racing Point, septième. Or, plus haute est la position d'une écurie au championnat, plus importante est la part des revenus commerciaux qui lui est redistribuée. On aura également un regard ce week-end vers l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et le Polonais Robert Kubica (Williams), pour qui ce pourrait bien être le dernier GP, faute de disposer d'un volant l'an prochain.

(L'essentiel/afp)