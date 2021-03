Dortmund refuse de se déplacer pour affronter Metz

La double confrontation pour le 8ème de finale d'@ehfcl face à Dortmund se jouera au Palais des Sports Jean Weille de Gentilly à Nancy (54)



Vendredi 12 Mars ???????????????????? : Dortmund vs Metz Handball

Dimanche 14 Mars ???????????????????? : Metz Handball vs Dortmund#deloehfcl #ensemble pic.twitter.com/oMlzVBlIV8 — Metz Handball (@MetzHandball) March 5, 2021

Les joueuses de Dortmund «ne joueront pas contre Metz en Ligue des champions, en 8es de finale, en raison de l'incertitude autour d'un nouveau cas de Covid chez notre adversaire», a annoncé le club allemand dans un communiqué jeudi soir.

Les rencontres aller et retour, initialement prévues le dimanche 7 mars à Dortmund et le samedi 13 mars à Metz, avaient été relocalisées à Nancy et décalées vendredi (17h) et dimanche 14 mars (16h), en raison des restrictions de voyage et des obligations de quarantaine. Les Messines ont dû observer une quarantaine fin février en raison de deux cas positifs, et leurs deux premières rencontres des play-offs de Ligue féminine avaient été reportées. Un nouveau cas a été déclaré cette semaine.

La balle dans le camp de la Fédération européenne

«Un nouveau cas dans l'équipe de Metz, l'incertitude sur le fait que cette joueuse n'ait pas contaminé une autre coéquipière, le fait que les joueuses du Borussia seront dans toute l'Europe la semaine prochaine pour des rencontres avec leurs sélections: ces raisons nous ont amené à ne pas disputer ce 8e de finale», a justifié le Borussia. «La sécurité et la santé des joueuses passent avant tout», a insisté le club, pour qui un déplacement à Nancy et la tenue du match sont «irresponsables».

C'est désormais à la Fédération européenne de décider du sort de la rencontre. Pour les rencontres de la phase de groupes reportées qui n'avaient pas pu être reprogrammées à temps, l'EHF avait donné match perdu sur tapis vert à l'équipe jugé responsable. Metz a terminé la phase initiale de la C1 à la première place de son groupe, alors que Dortmund a pris la 7e et avant-dernière place de l'autre groupe.

