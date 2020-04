Deux joueurs radiés pour avoir couché en stage

L'international néo-zélandais Corey Harawira-Naera, 24 ans, et l'ailier australien Jayden Okunbor, 23 ans, ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec ces adolescentes, selon la presse australienne, leur club précisant qu'elles avaient «l'âge requis pour des relations sexuelles consenties», qui est de 16 ans en Nouvelle-Galles du Sud. Les faits se sont produits à l'hôtel où séjournait leur équipe, début mars, durant la préparation de la saison.

Les Bulldogs ont annoncé que les deux joueurs avaient été radiés mercredi par la National Rugby League (NRL) et que leurs contrats avec le club avaient par conséquent été rompus. «Le club soutient pleinement l'action entreprise par la NRL pour défendre la réputation de notre jeu et la conduite de la majorité des joueurs qui représentent correctement leurs club», déclarent les Canterbury Bulldogs, dans un communiqué, publié jeudi, où ils déplorent ce «manque de respect inacceptable» de la part des deux joueurs.

Le championnat australien de rugby à XIII a vu son image écornée en 2019 par plusieurs scandales à caractère sexuel. Un joueur des Penrith Panthers, Tyrone May, a été suspendu après avoir partagé des vidéos le montrant durant des relations sexuelles avec deux femmes sans qu'elles sachent qu'elles étaient filmées. La star des Canterbury Bulldogs Dylan Napa a été sanctionné d'une baisse de 10% de son salaire sur toute la saison 2019 pour avoir participé à des vidéos à caractère sexuel.

La NRL a depuis décidé que tout joueur mis en examen pour un délit grave devait être automatiquement suspendu. La saison de rugby à XIII, comme celle d'autres sports collectifs en Australie, a été suspendue le mois dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Sa reprise n'est pas prévue avant le 1er juillet.

ICYMI ⏪ Yesterday @NRL_Bulldogs released a statement confirming the contracts of Jayden Okunbor and Corey Harawira-Naera were cancelled after the @NRL deregistered the pair.



https://t.co/W9S4RnEuuH#NRL pic.twitter.com/VdE6AEbpEq