New England remporte une finale «insipide»

Les New England Patriots ont remporté, dimanche à Atlanta pour la sixième fois de leur histoire, le Super Bowl, en battant les Los Angeles Rams 13 à 3 au terme d'une finale décevante et insipide, vite surnommée «SuperBore» (super ennui). La 53e édition du Super Bowl restera avant tout comme l'une des plus ennuyeuses de l'histoire, la moins prolifique aussi avec seulement 16 points marqués, soit cinq de moins que le précédent «record» du genre lorsque Miami avait remporté la finale 1972 face à Washington 14 à 7.

Les 75 000 spectateurs du futuriste Mercedes-Benz Stadium et plus de 110 millions de téléspectateurs américains n'ont pas assisté au feu d'artifice offensif attendu, loin de là. Comme depuis le début de l'ère Tom Brady, New England a commencé doucement. Une interception, sur sa première passe, et un «sack» (plaquage ballon en mains) pour l'emblématique quarterback des «Pats», un coup de pied de 46 yards raté par Stephen Gostkowski... Les Patriots ne marquent pas un seul point durant le premier quart-temps, comme lors de sept des huit précédentes finales avec Brady à la barre.

«Superbore»

Les Rams, étouffés par la défense adverse, sont alors encore moins efficaces et menaçants. Il faudra attendre la cinquième minute de la deuxième période pour voir les premiers points, par Gostkowski, le «kicker» des Patriots, à 42 yards des poteaux des Rams (3-0). New England domine, mais ne concrétise pas. L'équipe de Boston ne mène toujours que de trois points, le deuxième total de points marqués à la mi-temps le moins élevé de l'histoire du Super Bowl, après les deux points inscrits par Pittsburgh face à Minnesota en janvier 1975.

Les Californiens commencent à sortir de leur torpeur et égalisent (3-3) grâce à un coup de pied de 53 yards de leur buteur Greg Zuerlein, à deux minutes de la fin de la 3e période. Il en faut plus pour faire douter Brady, surnommé "The Greatest". Il met son équipe en position idéale pour reprendre l'avantage avec une passe de 29 yards pour Rob Gronkowski, qui échoue à deux yards de l'en-but. Sur l'action suivante, le "rookie" Sony Michel fonce dans l'en-but et marque le premier et seul touchdown de la finale. Il donne un avantage décisif à son équipe (10-3), avant un dernier coup de pied de Gostkowski à une minute de la fin du match.

(L'essentiel/afp)