LaMelo Ball régale pour ses débuts en NBA

LaMelo Ball n’a eu besoin que de quelques minutes sur un parquet NBA pour justifier sa réputation de joueur frisson. Sélectionné en troisième position de la draft par Charlotte, il y a un mois, le meneur américain de 19 ans – frère de Lonzo Ball (New Orleans Pelicans) - fait partie des rookies les plus attendus de la saison.

Ce week-end, il effectuait sa première apparition en match avec sa nouvelle équipe, face à Toronto dans le cadre de la préparation. Et si les Hornets se sont inclinés à l’arrivée (100-111), LaMelo Ball s’est montré à son avantage. En seize minutes, il n’a pas inscrit le moindre point mais il a eu le temps de capter dix rebonds et a surtout impressionné à la distribution.

Ainsi, il a signé quatre actions spectaculaires: trois «no-look passes», ces passes à l’aveugle dans le dos, ainsi qu’un service à une main pour trouver un coéquipier à l’autre extrémité du terrain, le genre d’inspiration dont LeBron James est coutumier.

