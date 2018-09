Le Luxembourg veut être un pays qui compte

Si, dans l'imaginaire, la pétanque est un sport du soleil, le Luxembourg est aujourd'hui un pays qui compte dans cette discipline. Et pas seulement parce que la confédération européenne (CEP) a installé début 2017 son siège à Belvaux. Lors des derniers Mondiaux il y a deux ans à Madagascar, l'équipe grand-ducale avait fini 9e, après avoir dominé en poules le futur champion du monde Madagascar et aussi son dauphin, le Bénin.

Déjà présents dans l'équipe à l'époque, Alain Laterza et Adrien Daunois, accompagnés par Florian Szuba et Massimo Santioni, veulent faire au moins aussi bien à partir d'aujourd'hui à Desbiens, au Québec. «L'objectif est d'atteindre les 8es. Espérer aller plus loin dans les conditions actuelles est compliqué», confie Gérard Schneider, président de la Fédération luxembourgeoise de boules et de pétanque (FLBP).

800 licenciés dans le pays

«Nos joueurs doivent prendre congé, ce qui limite les tournois auxquels ils peuvent participer. Il nous faudrait plus de moyens pour nous préparer. Ici au Canada ils n'ont pu arriver que mercredi, à la veille de la compétition». Et si ce sport est passé en dix ans au Luxembourg de huit clubs et 250 licenciés à 18 clubs et 800 licenciés dont 130 dans la nouvelle section loisirs, il peine encore à recruter des jeunes. D'où l'idée de la fédération d'aller faire découvrir ce sport à l'école.

Il faut faire vite: la pétanque devrait être au programme des Jeux olympiques 2024 à Paris. Le Luxembourg a une chance à saisir.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)