L'uppercut du boxeur Tony Yoka à Lionel Messi

Ils ne font pas le même métier, mais ont la même passion: mettre à terre les adversaires. L'un avec ses gants de boxe à coup d'uppercuts, l'autre avec ses dribles et petits ponts ravageurs. Le boxeur Tony Yoka et la star du ballon rond Lionel Messi ne se connaissent pas, a priori, mais le premier ne semble vraiment pas fan du second.

C'est en tout cas ce que laisse supposer une publication sur Instagram du champion olympique français. Partant du postulat que l'Argentin recevra le Ballon d'or cette année suite à sa victoire en Copa America avec l'Argentine, Yoka a vivement critiqué la légitimité du lutin du Barça: «Si Messi gagne le Ballon d'or, ce sera le plus moche et le plus éclaté de l'histoire», estime-t-il.

«0 but face au Real Madrid depuis 4 ans»

Selon Yoka, les performances de Messi cette saison seraient en effet surcotées et les chiffres flatteurs cacheraient une réalité plus contrastée: «5 buts en Ligue des champions, dont 4 penaltys, 0 but face au Real Madrid depuis 4 ans, 0 but face à l'Atlético, 0 but face aux grands clubs, rien», illustre-t-il notamment.

Le boxeur a également dévalorisé la Copa America, «une compétition avec deux groupes de cinq équipes dans laquelle les deux premiers sont directement qualifiés en quarts», et les accomplissements de Messi dans ce tournoi: «4 buts contre le Chili, l'Équateur et la Bolivie...».

Tony Yoka ne veut pas voir Lionel Messi soulever le Ballon d’Or cette année ! pic.twitter.com/4Z1VKcsaS9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 26, 2021

Les démonstrations chiffrées tâchées de quelques imprécisions de Tony Yoka n'ont en tout cas pas plu aux fervents supporters de La Pulga. Ceux-ci n'ont pas hésité à s'attaquer au palmarès du Français: «Oui car l'avis d'un boxeur de 30 ans avec toujours aucun combat officiel, nous intéresse beaucoup», écrit un internaute. «Messi, il a mis plus de KO que Tony Yoka, cette saison», poursuit un autre, en faisant référence au carton rouge infligé au Barcelonais, en finale de la Supercoupe d'Espagne, en janvier dernier.

Messi il a mis plus de KO, cette saison, que Tony Yoka mais bon pic.twitter.com/QyIrZmpWeg — Gauthier Hsct (@GauthierHascoet) July 26, 2021

Tony yoka au lieu d’ouvrir ta geule sur le foot et de mettre KO des anciens de 40 piges va combattre ce mec qui t’a proposé un combat depuis 1 an on verra si Messi il mérite son BO ou pas pic.twitter.com/YuN98wvJPz — ????????????????’ ???????? (@FCBRika) July 26, 2021

Avec des défenseurs aussi acharnés, pas certain que Lionel Messi ait besoin d'adresser une réponse au natif de Paris...

