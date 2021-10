Le joueur victime de racisme quitte son club

Selon un communiqué officiel du HC Donbass Donetsk, le joueur Jalen Smereck et le le club ukrainien ont résilié le contrat qui les liait «d’un commun accord». Le club remercie le défenseur et lui souhaite «bonne chance dans sa future carrière». Cette annonce intervient près d’un mois après que Smereck a été victime d’un geste raciste de la part d’un adversaire. Le 26 septembre dernier, l’attaquant de Kremenchuk Andrei Deniskin avait fait semblant de peler et manger une banane devant le joueur afro-américain du HC Donbass, après que les deux joueurs avaient échangé quelques mots sur la glace.

Sur son compte Instagram, Smereck avait annoncé après la rencontre qu’il ne jouerait «plus aucun match dans la ligue ukrainienne tant qu’Andrei Deniskin ne serait pas suspendu ou renvoyé de la ligue». Après l’incident, la Fédération ukrainienne de football avait suspendu Kremenchuk pour trois matches (suspension automatique après une pénalité de match), assortie d’une autre suspension de 10 matches pour des gestes «en relation avec de la discrimination raciale».

Une sanction visiblement trop légère pour Smereck qui, selon plusieurs médias nord-américains, est actuellement en contact avec des équipes de l’American Hockey League (AHL), deuxième échelon le plus élevé après la NHL. Cette saison, Smereck (24 ans) a inscrit 4 points en autant de rencontres disputées avec le HC Donbass.

(L'essentiel/Sport-Center)