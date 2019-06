À Toronto, douche froide pour les fans des Raptors

Pendant quatre minutes, Golden State a virtuellement perdu son titre de champion NBA, mais les Warriors ont foudroyé Toronto lundi dans le final d'un match N.5 au scénario fou (106-105) et se sont offerts le droit d'espérer. Le règne de Golden State n'est pas encore fini. La franchise californienne, menée par Toronto 3 à 2, n'a toujours plus le droit à l'erreur, mais elle peut espérer réussir un incroyable come-back et s'offrir un troisième titre consécutif. Cela commence par une victoire jeudi dans le match N.6 dans leur salle où ils restent sur deux défaites de suite.

Les Warriors sont passés par tous les états en l'espace de deux heures et demie à Toronto: la joie de retrouver Kevin Durant, le désarroi de le voir se reblesser, le découragement quand Toronto a compté six points d'avance à trois minutes de la sirène et enfin l'incrédulité lorsque Stephen Curry et Klay Thompson ont assommé les Raptors avec trois paniers à trois points consécutifs. «C'est une victoire incroyable et, en même temps, une perte horrible», a résumé leur entraîneur Steve Kerr, en référence à la sortie sur blessure de Durant.

Des dizaines de milliers de supporteurs des Raptors avaient envahi le centre de Toronto lundi pour suivre le match qui devait propulser leur équipe de basket dans l'histoire de la NBA. Leur équipe a perdu la 5e manche, ils se disent «déçus» mais «pas inquiets» pour la suite.

(L'essentiel/afp)