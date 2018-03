Shiffrin remporte la coupe du monde de slalom

L'Américaine a devancé la Suissesse Wendy Holdener et la Suédoise Frida Hansdotter. Shiffrin, 23 ans le 13 mars, s'était assurée la veille de remporter pour la deuxième année consécutive le classement général de la Coupe du monde, en prenant la troisième place du géant. Alors qu'il ne reste qu'un seul slalom à disputer cette saison, elle ne peut plus être rattrapée par sa dauphine slovaque Petra Vlhova.

En tête à l'issue de la première manche ce samedi, l'Américaine n'a pas tremblé dans la seconde, et a coiffé Holdener pour 9/100 de secondes. La troisième Hansdotter est à 72/100. Elle confirme ainsi sa suprématie sur le slalom mondial, dont elle a remporté le globe de cristal tous les ans depuis la saison 2012-2013, à l'exception de la saison dernière, en raison d'une blessure à un genou. Elle a cependant échoué au pied du podium à Pyeongchang, alors qu'elle était la grandissime favorite et tenante du titre depuis sa médaille d'or de Sotchi. Elle a remporté en Corée l'or du slalom géant et l'argent du combiné.



(L'essentiel/afp)