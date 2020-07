Un célèbre journaliste NBA a été suspendu

L’«insider» le plus connu du basket américain est sur la touche. Le «New York Post» a révélé samedi soir qu’Adrian Wojnarowski, célèbre journaliste d’«ESPN», venait d’être suspendu – sans salaire – par son employeur pour une durée inconnue.

La raison? «Woj» a envoyé vendredi un mail au sénateur républicain du Missouri Josh Hawley pour l’insulter. L’homme politique venait de publier une lettre dans laquelle il dénonçait le cadre imposé par la NBA en rapport aux messages au dos des maillots des joueurs. Selon lui, il ne faudrait pas seulement proposer de soutenir le mouvement Black Lives Matter, mais aussi laisser les athlètes s’exprimer sur d’autres sujets, comme la Chine ou les forces de l’ordre.

«J’ai été irrespectueux et j’ai commis une erreur regrettable. Je suis désolé de la façon dont je me suis comporté et je contacte immédiatement le sénateur Hawley pour lui présenter directement mes excuses, avait dû réagir Adrian Wojnarowski. Je dois également m’excuser auprès de mes collègues d’ESPN parce que je sais que mes actes étaient inacceptables et ne devraient pas peser sur eux.»

Reste désormais à savoir pour combien de temps sera suspendu l’auteur des célèbres «Woj Bomb» sur Twitter, alors que se profile le retour de la NBA à la fin du mois (30 juillet).

(L'essentiel/Jérémy Santallo)