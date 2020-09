Les Lakers se reprennent face aux Rockets

Quelque peu vexés d’avoir été cueilli à froid lors du match n°1 par des Rockets en mode fusée, les Los Angeles Lakers ont remis les pendules à l’heure pour s’imposer (117-109) au terme d’un match qu’ils ont mieux débuté et fini. Si Anthony Davis a été le plus prolifique (34 pts, 10 rbds) et enfin dominateur dans la raquette, LeBron James, proche du triple-double (28 pts, 11 rbds, 9 passes), était partout sur le terrain. Il a montré l’exemple en défense, réussissant 4 interceptions et 2 contres, dont un de mammouth sur Russell Westbrook qui aurait pu envoyer le ballon dans le lac adjacent à la salle, s’il n’y avait pas un mur pour l’arrêter. Il a aussi marqué des paniers importants dans le money-time.

«Nous avions été dominés au quatrième quart-temps du dernier match, et après leur remontée au score au troisième quart, je savais qu’il fallait réussir des stops et qu’on aurait alors l’opportunité de gagner. Je suis heureux d’avoir pu mettre quelques shoots à ce moment-là, pour égaliser la série», a déclaré le «King».

Les Milwaukee Bucks sont passés par tous les états, en voyant Antetokounmpo se faire une vilaine entorse à la cheville droite et les quitter prématurément, avec la crainte que ce soit définitivement dans ces play-offs, lesquels pouvaient se terminer dès ce match. Mais ils ont fait preuve de courage et d’orgueil pour arracher la victoire après prolongation (118-115).

Or on s’interrogeait, après ses trois premières défaites, de savoir si Antetokounmpo, longtemps muselé, pourrait enfin endosser ce rôle nécessaire à toute campagne menant au titre de champion. Son début de match fut prometteur avec 19 points (8/10). Les Bucks doivent espérer de tout leur cœur que son entorse ne soit pas trop sévère. Mais elle l’a empêché de finir ce match et la façon dont elle a plié, vers l’intérieur et sous son poids, à la réception d’une pénétration, fut douloureuse à voir autant que son cri de douleur à entendre. Pour ne rien arranger, Giannis s’était déjà fait une entorse, moins sévère, au même endroit lors du match précédent.

«Continuer à nous battre, c’est ce que nous devions faire. Giannis l’a fait aussi, il a essayé de se battre pour nous avec une cheville douloureuse. Nous voulions le soutenir et nous battre pour lui», a commenté Middleton.

(L'essentiel/afp)