Deux «gazelles» prêtes pour le désert marocain

C'est l'histoire d'une idée folle qui deviendra réalité dans le désert marocain du 21 au 29 mars. «Nous sommes toutes les deux fonceuses et nous voulions vivre une aventure hors du commun», expliquent Mathilde Thaner, 39 ans, et Stéphanie Marseaut, 41 ans, d'Eischen. La Française et la Belge participeront pour la première fois au rallye Aïcha des gazelles au Maroc.



Une course uniquement dédiée aux équipages féminins. Responsable opérationnelle à la Commission européenne, Mathilde vivra là sa première expérience au sein d'un équipage. Sa coéquipière, responsable de crèche, est «plus branchée voitures». C'est elle qui conduira le Land Rover Defender 110 au milieu des dunes. Le duo peut en effet compter sur le soutien d'Arnold Kontz Group et sur les conseils avisés d'un coach.



«J'ai pas mal progressé en mécanique», confie Mathilde. Le projet des deux femmes fait l'unanimité autour d'elles. Et pour cause, il contient un volet humanitaire. Mathilde et Stéphanie conduiront pour la Fondation Kriibskrank Kanner. Une motivation de plus pour multiplier les exploits dans le désert.





(Thomas Holzer/L'essentiel)