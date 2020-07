Nick Kyrgios renvoie la balle à Borna Coric

Les tennismen professionnels doivent encore patienter avant de s’affronter sur de vraies compétitions. Ce sera, normalement, dans quelques semaines aux États-Unis. Mais cela ne les empêche pas de se renvoyer des tonnes de balles sur leur compte Twitter. Souvent, un certain Nick Kyrgios est soit au service, soit au retour. Cette fois, il est monté à la volée.

Quelques heures après que Borna Coric l’a vilipendé («Il aime être un général après la bataille. Venant de quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être compris, mais Kyrgios...», avait lancé le Croate), l’Australien n’a rien fait pour calmer le jeu. Loin de là. Il s’est d’abord expliqué à propos de ses sorties récentes, notamment à propos d’Alexander Zverev et de sa sortie dans un bar en pleine quarantaine. «Quand j'ai dit ce que j'ai dit, je n'avais pas l'intention de déranger. Ce sont des joueurs de tennis, ils ne sont pas spéciaux. J'essaie juste de les tenir responsables», a-t-il commencé à propos de l’Allemand.

Avant de tacler Coric les deux pieds en avant: «As-tu des pierres dans ta tête? Ce que je pense du niveau intellectuel de Coric = 0.» Le tout terminé avec un magnifique émoticône «donut». Vivement que le jeu reprenne pour que tout ce petit monde puisse se dépenser sur le terrain et moins sur leur clavier de téléphone portable.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 () https://t.co/KNBa5mNG77