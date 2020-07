Le défi dingue de Mike Tyson: se frotter à un requin

Un combat qui s’annonce plein de mordant! Mike Tyson a repris le chemin de l’entraînement depuis quelques semaines. Le célèbre boxeur s’était tenu loin des rings depuis près de quinze ans. À 53 ans, «Kid Dynamite» a annoncé connaître son prochain défi, lancé par Discovery Channel.

Le boxeur prendra part à l’événement nommé «Tyson vs Jaws: Rumble of the Reef» (en français: «Tyson contre Mâchoire: la bagarre du récif»). Peu de détails ont filtré sur ce combat des plus étonnants. Une vidéo promotionnelle a été lancée sur les réseaux sociaux, pour annoncer le combat prévu le 9 août dans le cadre de la «Shark Week» («semaine du requin») organisée par la chaîne de télévision.

On sait tout de même que le combat devrait avoir lieu sous l’eau. On peut espérer qu’une cage sera aussi utilisée pour donner une chance à l’Américain. «J’accepte ce défi pour surmonter les peurs auxquelles je fais encore face dans la vie à 54 ans», se livrait Iron Mike, dans un communiqué annonçant ce combat qui s’annonce étonnant et détonnant.

(L'essentiel)