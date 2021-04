Le fils d'une légende NBA meurt à l'âge de 33 ans

Les millennials fans de NBA l'ont peut être découvert à l'occasion du fameux documentaire «The Last Dance» sur l'épopée de Michael Jordan aux Bulls. Les autres amateurs de basket-ball savent forcément qui est Scottie Pippen, légende de la NBA et fidèle lieutenant de Son Altesse Jordan dans ses plus grandes conquêtes.

L'ancien basketteur de 55 ans vient d'annoncer la mort de son fils aîné à l'âge de 33 ans. Antron Pippen, né en 1987, était atteint d'asthme sévère, mais les causes de sa mort n'ont pas été révélées: «Lui et moi partagions l'amour du basket et avons eu des conversation interminables sur le jeu. Sans sa maladie, je pense vraiment qu'il aurait pu mener une carrière NBA. Antron est resté positif, et a travaillé dur. Je suis très fier de l'homme qu'il est devenu», a écrit son père sur Twitter.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

Le jeune homme avait atteint un bon niveau à la fac, sans avoir la possibilité de franchir le pallier supérieur. Un destin que connaîtra visiblement son frère Scotty Jr. Le jeune de 20 ans a décidé de se présenter à la prochaine draft, afin d'être sélectionné par une franchise NBA. Une manière aussi de porter le rêve de son grand frère défunt...

La légende des Lakers Magic Johnson a été l'un des premiers à adresser ses condoléances à Scottie Pippen sur Twitter.

Cookie and I are praying for @ScottiePippen, his ex-wife Karen, and their entire family after the passing of their son Antron. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 19, 2021

(th/L'essentiel)