Un jeune hockeyeur tué par la lame d'un patin

Le monde du hockey est en deuil après le décès du jeune hockeyeur Teddy Balkind, membre de l’équipe de la St. Luke’s School dans le Connecticut. L’adolescent a été coupé au cou de façon totalement accidentelle par la lame d’un patin.

Selon les autorités locales, Teddy est tombé sur la glace. Au même moment, un autre joueur n’a pas eu le temps de s’arrêter, et les deux joueurs sont entrés en collision.

Toujours selon les sources locales, son père a vécu l’enfer car il assistait au match lorsque le terrible accident s’est produit. Les secours n’ont rien pu faire, et le décès du garçon a été confirmé dès son arrivée à l’hôpital.

Hommages dans le monde entier

À la suite de cet horrible événement, la NHL a réagi pour adresser ses condoléances à la famille Balkind: «La Ligue nationale de hockey pleure le décès tragique de Teddy Balkind, un membre de la famille du hockey perdu trop tôt. Nous adressons nos prières et nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses coéquipiers de St. Luke et à ses nombreux amis.»

Dans le monde du hockey, de nombreux hommages ont fleuri sur les réseaux sociaux avec le hashtag #sticksoutforTeddy, qui consiste à publier un message de soutien avec la photo de ses cannes à l’extérieur.

Our hearts are with everyone affected by this tragedy.#SticksoutforTeddy pic.twitter.com/m4pdQD6OFv — New York Islanders (@NYIslanders) January 8, 2022

Hockey Canada se joint à toute la communauté qui pleure la perte de Teddy Balkind. Nos sympathies à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Teddy ainsi qu’à tous ceux et celles qui sont touchés par cette tragédie. #SticksOutForTeddy pic.twitter.com/anzTHPcuMp — Hockey Canada FR (@HockeyCanada_fr) January 8, 2022

(L'essentiel/Sport-Center)