Raïkkönen s'est saoulé pendant 16 jours de suite

Lors d'une entretenue accordée à «Motorsport», le Finlandais Kimi Räikkönen (39 ans) est revenu sur une anecdote marquante de son autobiographie parue en 2018 dans son pays natal. Le pilote de l'écurie de F1 Alfa Romeo évoque sans fard son rapport avec l'alcool. Le vainqueur de 21 GP raconte avoir bu pendant 16 jours consécutifs entre le Grand Prix de Bahreïn et de celui Barcelone, en 2013. «Mais je ne pouvais pas m'en souvenir. Ce sont les gens qui me racontaient les choses. Nous venions de traverser l'Europe et nous nous sommes un peu amusés. Ce n'était pas la première fois, et c'était normal pour nous», confie-t-il.

Il ajoute, tout naturellement: «Il n'y a rien de mal dans cette histoire. C'était tout à fait normal et c'est arrivé tout le temps. Ce n'était pas la seule fois où je me suis amusé comme ça.» Même s'il reste fidèle à son image, Räikkönen est aujourd'hui un père de famille devenu plus calme. «Nous vieillissons tous, non? Après 16 jours de consommation d'alcool, je ne me sens plus aussi bien qu'avant. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes pour moi dans la vie aujourd'hui. Passer du temps avec mes enfants est le plus important désormais.»

(L'essentiel)