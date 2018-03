Rafael Nadal renonce à Indian Wells et Miami

L'Espagnol Rafael Nadal, déjà contraint au forfait à Acapulco, n'effectuera pas non plus son retour à la compétition aux Masters 1000 de Miami et d'Indian Wells en raison d'une blessure à une jambe, a annoncé vendredi le numéro 2 mondial.

«Je ne serai pas capable de jouer à Miami ou à Indian Wells parce que je dois me soigner et récupérer», affirme Nadal dans un communiqué en expliquant souffrir toujours de la même blessure à la jambe droite qui l'avait contraint à abandonner en quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier.

(L'essentiel/AFP)