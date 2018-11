«Ma famille, c'est ma plus grande force»

«L'essentiel»: Comment vivez-vous ce titre mondial à 21 ans? Steven Da Costa: Je ne réalise pas encore. Je reçois des messages dans tous les sens, c'est fou. Les Mondiaux c'est hors norme. Je suis, paraît-il, le plus jeune champion du monde français de l'histoire et j'ai été élu meilleur combattant à Madrid. Je suis sur un nuage.

Comment s'est déroulée la conquête du titre? J'y allais pour gagner, mais le karaté deviendra olympique en 2020 et désormais tous les pays mettent les moyens. Le combat le plus délicat a été la finale face au Brésilien Vinicius Figueira. J'ai été mené (0-3, 3-5), mais je suis revenu (6-5).

Qu'avez-vous ressenti quand l'arbitre vous a désigné vainqueur? De la joie et j'ai pensé à ma famille. Elle me suit partout et c'est grâce à elle que j'en suis là. C'est ma plus grande force.

Vos deux frères, Logan, 26 ans, et Jessie, votre jumeau, font d'ailleurs aussi partie de l'équipe de France... Oui, je ne suis pas sûr que cela existe dans un autre sport. Nous avons été champions d'Europe par équipes 2016 ensemble et 3es des Mondiaux 2016. Et ils sont avec moi au pôle olympique.

Comment s'organise aujourd'hui votre vie professionnelle et sportive? Je suis athlète SNCF. Mon temps de travail est aménagé pour m'entraîner. La semaine je suis au pôle France à Châtenay-Malabry, près de Paris, et le week-end je m'entraîne dans mon club de l'USL Mont- Saint-Martin, avec mon père, Michel.

Désormais, l'objectif ce sont les Jeux olympiques de Tokyo en 2020... Tout le monde est à fond, mais la route est encore longue. Y aller tous les trois avec mes frères, ce serait fou.

(Propos receuillis par Nicolas Martin)