Simona Halep, blessée, renonce à Roland-​​Garros

Simona Halep, 3e mondiale et lauréate 2018, a renoncé vendredi à jouer Roland-Garros (30 mai-13 juin) en raison de la déchirure au mollet gauche qui l'avait poussée à l'abandon au 2e tour à Rome, le 12 mai.

«C'est avec le cœur lourd que j'annonce mon retrait de Roland-Garros cette année, écrit la Roumaine sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ma déchirure au mollet gauche demande plus de temps pour guérir et le délai est simplement trop court».

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp