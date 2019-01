Le champion se fait crever les pneus de sa voiture

Le soulagement se lisait sur son visage à l'arrivée. Enfin, Vincent Dias dos Santos l'a fait. Souvent favori ou placé ces dernières années mais jamais gagnant, le coureur de 28 ans a levé les bras dimanche à Brouch, au terme d'une course menée de bout en bout. Mais avant de décrocher ce premier maillot national élites, le Tétangeois a vécu une dure semaine marquée mercredi par le décès de son beau-père.

«C'était beaucoup d'émotion. Avec mon frère nous avons essayé de soutenir ma mère», raconte-t-il. Et comme si cela ne suffisait pas, il a trouvé hier matin, juste avant de partir, devant chez lui, les pneus de sa voiture et de sa camionnette crevés. «Claude Conter m'a dépanné avec sa voiture et sa remorque. Il y a eu des coups de couteau. Cela n'a rien à voir selon moi avec les autres coureurs. Il y a de la rivalité mais pas à ce point. Je pense à la sphère personnelle».

Le récital de Majerus

Cela ne l'a pas empêché de réussir un sans-faute sur un tracé boueux devant un public nombreux qui avait bravé la pluie. Il a devancé un épatant Nicolas Kess, 18 ans, deuxième et meilleur espoir, auteur «de la meilleure course de sa saison» et Gusty Bausch, 38 ans, à l'aise, à domicile, sur un parcours fait pour lui.

Christine Majerus, 31 ans, a signé un nouveau récital chez les dames pour décrocher, loin devant Élise Maes, son dixième titre de suite. «Ce chiffre ne change pas ma vie. L'important est de pouvoir porter ce beau maillot une année encore», a réagi la cycliste, qui se voit continuer au moins jusqu'aux JO 2020.

(Nicolas Martin/L'essentiel)