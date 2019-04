Sa F1 tape dans une plaque d'égout détachée!

On n'est pas passé loin d'une immense catastrophe sur le circuit urbain de Bakou. Les essais libres du GP d'Azerbaïdjan ont été stoppés après que la voiture de George Russell est entrée en collision avec une plaque d'égout détachée. La séance n'a pas repris, afin de vérifier l'ensemble des bouches d'égout présentes sur le tracé de 6 km et de nettoyer la piste avant la deuxième séance d'essais libres à 17h locales (15h au Luxembourg).

Pour couronner le tout, la camionnette équipée d'un bras mécanique chargée de ramener la Williams de Russell aux stands a heurté une passerelle surplombant le circuit. Le conducteur n'avait visiblement pas suffisamment baissé le bras. Résultat des courses, de l'huile s'est répandue sur la monoplace britannique, rendant le travail des mécaniciens de l'écurie encore plus difficile.

Recovery truck hits track bridge while moving Russell's car back to the pits at Azerbaijan GP WELL DONE BAKU! #F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/R5QahZXVbY– Eau rouge (@Insidef1) April 26, 2019

Inacceptable pour Claire Williams

«Le châssis est inutilisable et nous devons en utiliser un nouveau, a expliqué Claire Williams, visiblement irritée. Les dégâts sont conséquents et nous ne pourrons pas courir avant la 3e séance d'essais libres prévue demain matin. C'est inacceptable, ce n'est pas ce dont on attend d'un circuit de Formule 1, les plaques d'égout devraient être scellées.

Le pilote Mercedes s'est demandé via Twitter comment il était possible de ne pas avoir bien scellé les plaques d'égout. Qu'à cela ne tienne, le Britannique passera son temps libre supplémentaire à regarder «Game of Thrones».

(L'essentiel/afp)