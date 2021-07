Roger Federer renonce aux Jeux olympiques

Le champion de tennis Roger Federer a annoncé mardi dans un tweet qu'il renonçait à participer aux Jeux olympiques de Tokyo parce qu'il s'est de nouveau fait mal au genou, mais il espère néanmoins pouvoir reprendre la compétition plus tard cet été.

«Durant la saison sur gazon, je me suis refait mal au genou et je me vois contraint de renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo», écrit le Suisse sur Twitter, faisant part de sa «grande déception».