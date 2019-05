Il imite Superman pour s'imposer sur la ligne

When second place isn’t an option.



What a daring DIVE finish from @infinite_tucker #MondayMotivation pic.twitter.com/PZSpfJBJYE — Olympic Channel (@olympicchannel) 13 mai 2019

En sport, l'histoire retient souvent la victoire et moins la manière de l'obtenir. Mais parfois, les moyens mis en oeuvre valent la peine de s'y intéresser. Ce week-end, Infinite Turner, un étudiant américain, était aligné sur une épreuve de 400 mètres haies, en championnat universitaire. Une course rien de plus classique, jusqu'aux deux derniers mètres...

Turner était au coude à coude avec un adversaire dans la dernière ligne droite et, pour être sûr de s'imposer sur la ligne d'arrivée, il a improvisé un saut déjà mythique. Un mélange de Superman et de plongeon de nageur, qui lui a permis de passer les épaules devant et de s'imposer. Peu importe si ça lui a valu quelques égratignures.

La séquence tourne évidemment en boucle sur les réseaux sociaux.

When Miller-Uibo “dove” (fell) to beat Felix a couple years back, I was on the radio for an hour or so explaining to people why diving is likely not a good finishing tactic. Thankfully Infinite Tucker wasn’t listening. #bestnameever pic.twitter.com/JR0VhZyBq3 — Jason Kerr (@kerrjason) 12 mai 2019

(nc/L'essentiel)