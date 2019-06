La finale de rugby vire à la bagarre générale

«Ça distribue un peu de partout!», «C'est la fête de la châtaigne!», «Ça tombe aux quatre coins du terrain!», «Doucement, il y a du matériel, là, oh!», «Allez poulet, ça sert à rien, con!», «Là, c'est plus l'esprit rugby», «Une belle bande d'idiots!»… Les expressions et l'accent du commentaire de ce match de ce qui semble être la finale des équipes réserves des clubs de 5e division locale ont prêté à sourire. Mais une blessure grave est venue ternir la fin de rencontre.

Alors que l'US Mouguerre allait s'imposer tranquillement dimanche 23-7 contre la Jeunesse Sportive Illiberienne/Latour/Theza, la rencontre a dégénéré en une immense bagarre générale, des joueurs, aux remplaçants, en passant par des spectateurs. La tension était telle que la Coupe du vainqueur a dû être remise dans les vestiaires, par peur de nouvelles échauffourées.

«Je regrette beaucoup la fin de rencontre, j'ai une grande pensée pour notre ailier qui est encore junior et qui ne sera pas là pour lever le bouclier. Ses parents sont partis avec lui à l'hôpital», a regretté Philippe Larrue, dans les colonnes de Sud-Ouest, au terme de la rencontre. Le joueur blessé, lui, a été évacué par les pompiers, a vomi à son arrivée à l'hôpital et n'a plus de souvenirs de la bagarre. Il devait passer une IRM dimanche soir à Saint-Girons, dans l'Ariège.

Les copains de Mouguerre, Champion de France en Excellence B ! Premier titre de son histoire pour mon club formateur... pic.twitter.com/qwAWdTN58Q— Iban Etcheverry (@ibanetcheverry_) 23 juin 2019

(L'essentiel/Sport-Center)