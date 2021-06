Il célèbre trop tôt et se fait souffler la victoire

C’est ce qu’on appelle le syndrome Julian Alaphilippe. Le 4 octobre dernier, le coureur français s’était ridiculisé, maillot de champion du monde sur le dos, en levant trop tôt les bras sur Liège-Bastogne-Liège. Or, Primoz Roglic rôdait non loin derrière et avait profité de l’inattention du leader pour le devancer à la photo-finish.

La même mésaventure, bien que moins médiatique, est arrivée à Mateo Bustos le week-end dernier. Cet athlète argentin participait au triathlon de Sagunto, en Espagne. En tête à quelques mètres de l’arrivée, il se dirigeait sereinement vers le sacre. Trop sûr de cette issue, il a ralenti pour célébrer et profiter de l’instant.

Un bien mauvais choix: au même moment, son premier poursuivant, Germán Cister, sprintait et le dépassait par la droite avant de franchir la ligne en premier. Conscient de sa bourde, Mateo Bustos s’est alors pris la tête à deux mains.

Spanish runner Mateo Bustos, who was leading a race, paid the price when he celebrated too early Just as Bustos was about to cross the finish line, he stopped to do a happy dance. The man in second place then surpassed him and won.pic.twitter.com/WzFOneMUXj