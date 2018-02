Toronto freiné, Houston continue sur sa lancée

C'est la première défaite à domicile pour Toronto en près d'un mois et seulement leur cinquième revers en 29 matchs disputés devant leur public depuis le début de la saison. Les Raptors et les Bucks avaient déjà joué les prolongations lors de leur confrontation début janvier, mais l'issue avait été différente avec une victoire 131-127 pour la franchise canadienne et une performance stratosphérique de leur arrière DeMar DeRozan avec 52 points.

Vendredi, Toronto a couru après le score à partir du deuxième quart-temps. Menés 110-108 à trois secondes de la fin, les Raptors ont égalisé grâce à un dunk sur le buzzer du pivot lituanien Jonas Valanciunas. Toronto a pris cinq points d'avance au début de la prolongation, mais deux tirs à trois points de Jason Terry et Khris Middleton ont redonné un avantage décisif à Milwaukee. «Il faut bien que vous compreniez, cette équipe nous a renvoyés à la maison l'an dernier», a rappelé Terry en référence à la victoire de Toronto contre Milwaukee au premier tour des playoffs 2017. «Ce match est personnel. C'est une question de fierté». Avec 26 points et 12 rebonds, l'ailier grec Giannis Antetokounmpo a été le joueur le plus en vue du côté des Bucks, 6e de la conférence Est (33v, 25d). DeRozan a lui inscrit 33 points pour les Raptors, qui conservent toutefois la tête de la conférence (41v, 17 d).

Ils devancent Boston (41v, 19 d), qui s'est rassuré en battant Detroit 110 à 98. Les Celtics qui restaient sur trois défaites d'affilée, ont su rebondir en prenant le large dans le deuxième quart-temps, remporté avec 17 points d'écart (38-21). Avec 19 points, son record en carrière, le rookie Daniel Theis a terminé meilleur marqueur de Boston, inscrivant un point de plus que Kyrie Irving. Cleveland (35v, 23d), troisième à l'Est, s'est également bien remis de son échec de la veille contre Washington en allant gagner à Memphis 112 à 89. LeBron James a réussi son 11e triple-double de la saison avec 18 points, 14 rebonds et 11 passes décisives.

San Antonio perd encore

Dans la conférence Ouest, le leader Houston (45v, 13d) a continué d'impressionner, enchaînant une onzième victoire de suite 120-102 face à Minnesota. James Harden, meilleur marqueur de la NBA, a réalisé une performance dans ses standards avec 31 points, auxquels se sont ajoutés les 25 points de Clint Capela et les 14 points de Chris Paul. «On a trouvé le rythme», a décrit Harden à l'issue du match, le premier que son équipe disputait depuis la pause du All-Star Weekend. «C'était bien que tout le monde soit en forme». Les Wolves ont eux perdu leur arrière Jimmy Butler, blessé au genou droit après une mauvaise réception et contraint de quitter le terrain à la fin du troisième quart-temps aux bras de deux coéquipiers.

Malgré le retour de blessure et la belle prestation de LaMarcus Aldridge (38 points), San Antonio a subi sa sixième défaite en sept rencontres à Detroit 122 à 119. En 24 minutes de jeu, le meneur français des Spurs Tony Parker a inscrit 12 points. Utah, qui restait sur 11 succès de rang, a subi un coup d'arrêt contre Portland (100-81), porté par CJ McCollum (26 points) et Damian Lillard (24 points). Malgré la défaite, le pivot français des Jazz Gobert a réussi un match solide avec 15 points et 9 rebonds.