Un footballeur américain vise le 100m des JO

L’Américain de 23 ans, sélectionné au 2e tour de la draft NFL en 2019, a vite fait son trou dans la meilleure ligue du monde. Depuis ses débuts, il a parcouru 2203 yards en 141 réceptions de ballon. En tout, il a inscrit la bagatelle de 17 touchdowns. Forcément, son point fort est sa vitesse.

DK Metcalf veut ainsi s’inscrire aux «USATF Golden Games and Distance Open» qui ont lieu ce week-end et qui ouvrent les portes des Trials américains. Le passage obligé pour espérer représenter les USA aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Ah, DK Metcalf.



Great receiver, even better linebacker.



Guys that big should not move that fast.. pic.twitter.com/AuYz3ez6R2 — Eagles Nation (@PHLEaglesNation) October 26, 2020

Seize athlètes seront en lice et tous ceux qui descendront en dessous d’un chrono de 10''05 obtiendront le sésame pour les courses qualificatives. Metcalf, lui, espère descendre sous les 10''20, être repêché et marquer les esprits. Pas de doute qu’il le fera, lui qui mesure 1m93 et pèse 104 kg!

D.K. Metcalf reached 22.64 MPH and traveled 114.8 yards to chase down Budda Baker on his 90-yard interception return (Baker's top speed: 21.27 MPH).



This was the 2nd-fastest speed reached on a tackle this season.#SEAvsARI | #Seahawks | #RedSea pic.twitter.com/nyX0Y16LQz — Next Gen Stats (@NextGenStats) October 26, 2020

Le prodige avait fait forte impression la saison dernière, lorsque ses Seahawks avaient rencontré les Arizona Cardinals. Budda Baker avait intercepté un ballon et filait derrière la ligne. Mais Metcalf, qui a fini par le rattraper, avait été flashé pour l’occasion à 36,44 km/h!

Avant sa draft, il y a deux ans, le jeune Mississippien avait participé à un combine, journée qui permet aux recruteurs de juger des dispositions de chaque joueur convoité. Metcalf avait alors couru le 40 mètres départ arrêté en 4''33. À son sommet, Usain Bolt parcourait quant à lui la distance en 4''22…

«Sa tentative est bonne pour l’athlétisme, parce que ça fera parler de cette discipline aux États-Unis, s’est réjoui Steve Magness, un écrivain spécialiste et adepte de ce sport. Mais il ne faut pas se leurrer: il sera plus proche des temps des meilleures femmes sur la distance que de franchir les Trials. Il était moyen sur les haies il y a quelques années et devrait valoir au mieux 10’’6 ou 10’’7».

(L'essentiel/Sport-Center)