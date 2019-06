Nadal avait failli annuler sa saison sur terre battue

Au terme de sa victoire dimanche en finale de Roland-Garros sur Dominic Thiem (6-3 5-7 6-1 6-1), le Majorquin a reconnu avoir déprimé, ce printemps, à la suite d'une nouvelle blessure. «Je venais à peine de guérir d'une douleur à un pied. J'avais le moral à zéro, a-t-il révélé dimanche. Ce qui est difficile, c'est quand les problèmes s'accumulent. Quand il faut accepter une nouvelle coupure, tout recommencer à chaque fois. Je suis devenu très négatif, ça m'a coûté beaucoup d'énergie.»

Le n°2 mondial a admis que sans son entourage, il aurait probablement annulé sa saison sur terre. «Est-ce que je devais arrêter et laisser à mon corps le temps de se reposer? Est-ce que je devais me ressaisir et changer d'état d'esprit? Après ma défaite à Barcelone, je suis resté deux heures seul dans le vestiaire pour réfléchir. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Mes proches m'ont beaucoup aidé.»

Nadal l'avoue: «J'aime la compétition, mais j'ai besoin de passion, d'intensité, sinon je ne suis pas bon. Il fallait que je retrouve une attitude positive.» Le voici désormais à deux unités du record absolu de Roger Federer (20 trophées du Grand Chelem), perspective qui semble le motiver raisonnablement: «Si j'arrive à me rapprocher, tant mieux. Mais ce n'est pas ce qui me sort du lit le matin. Bien sûr, on peut passer sa vie à être frustré parce que le voisin a une plus grande maison, une plus grosse télé, un plus joli jardin. Mais moi, j'ai 33 ans, j'aime la compétition et j'en profite!

(L'essentiel)