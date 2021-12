Roger Federer reste le chouchou des fans

Même lorsqu’il ne joue pas - ou peu (13 matches cette saison) - Roger Federer reste le grand chouchou du public fervent de la petite balle jaune. Pour la 19e année consécutive, le Suisse a été élu joueur préféré des fans, selon un vote effectué sur le site Internet de l’ATP.

Revenu sur le circuit au mois de mars, à Doha, après deux arthroscopies du genou, «RF» n’a plus rejoué depuis son élimination en quarts de finale à Wimbledon. «Le public a été incroyable, l’ovation fantastique. J’ai adoré et c’est pourquoi je joue toujours», avait déclaré le «Maître» après sa victoire contre Richard Gasquet.

Crée il y a 22 ans, l’ATP Award du joueur le plus populaire auprès des fans n’a connu que trois lauréats: Gustavo Kuerten, Marat Safin et Roger Federer, donc. Le Suisse de 40 ans - mais aussi 40 ATP Awards au compteur - avait remporté ce titre honorifique en 2003, l’année de son premier sacre à Wimbledon.

Dans une interview à la mi-novembre, Roger Federer avait notamment dévoilé qu’il estimait son «retour à la compétition à l’été 2022» - à Wimbledon? -, après avoir subi une suture de la lésion de son ménisque et un traitement au niveau du cartilage.

You've voted and @rogerfederer is your Favourite Singles Player for the 19th year in a row! #ATPAwards

After 18 months of rehabbing and performing behind closed doors, playing on Centre Court to a passionate crowd makes it all worth it. Thank you ???? pic.twitter.com/7TjQbrxioR