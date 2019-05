Toronto s'apprête à jouer sa première finale de NBA

Toronto s'est qualifié samedi pour la première fois de son histoire pour la finale NBA en remportant la finale de la conférence Est face à Milwaukee. La franchise canadienne, créée en 1995, s'est imposée (100-94) dans le match n°6 et a battu la meilleure équipe de la saison régulière quatre victoires à deux après avoir perdu les deux premiers matches de la série.

Elle défiera à partir de jeudi le double champion NBA en titre, Golden State, qui disputera de son côté sa cinquième finale consécutive. Les Raptors ont souffert pour décrocher la quatrième victoire décisive, puisqu'ils ont compté jusqu'à 15 points de retard en 2e période, puis de nouveau durant le 3e quart-temps. L'ailier grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a donné l'ascendant à son équipe avec ses 21 points.

Mais Toronto est revenu au score en fin de 3e période grâce à sa défense implacable, en infligeant un cinglant 17-2 aux Bucks, complètement dépassés par les événements. Kawhi Leonard a encore été décisif avec 27 points et 17 rebonds en 41 minutes, alors que Kyle Lowry et Pascal Siakam ont ajouté respectivement 17 et 18 points. «On n'a jamais capitulé, même quand on était menés de 15 points, tout le monde a apporté sa contribution et s'est battu», a expliqué Leonard. «C'est surréaliste de se retrouver en finale, c'était notre objectif de la saison, on va savourer ce moment, mais ce n'est pas fini», a assuré l'ancien joueur de San Antonio, sacré champion NBA en 2014 avec les Spurs.

(L'essentiel/afp)