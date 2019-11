Nico Hülkenberg s'en va, mais il n'est pas amer

L'Allemand Nico Hülkenberg, en fin de contrat avec Renault, a assuré jeudi ne pas être «frustré» de disputer ce week-end, à Abu Dhabi, possiblement son dernier Grand Prix de Formule 1, faute d'avoir un volant en 2020. «Il y a une incertitude sur mon futur mais cela ne me pose pas de problème, affirme-t-il. Ça n'est pas nouveau, je savais depuis un moment que cela arriverait».

«Une part de moi est même excitée par la perspective de fermer ce chapitre et d'en ouvrir un nouveau», ajoute «Hülk». «C'est une bonne chose de prendre un peu de recul pendant quelque temps. Je veux (me) déconnecter de la course pour quelques mois, puis on verra où sont ma tête et mon cœur et on avisera». «Je n'exclus rien», conclut le pilote de 32 ans, qui, «de manière générale», veut continuer à courir.

«Ça ne me rend pas amer non plus»

L'Allemand a pris le départ de 176 GP entre 2010 et 2019 avec Williams, Force India, Sauber et enfin Renault. Auteur d'une pole position au Brésil la première année, il n'a pu faire mieux que quatrième en course et détient le record du plus grand nombre de départs en F1 sans être monté sur un podium.

«Ça ne me rend pas amer non plus, dit Hülkenberg. Certaines raisons et circonstances ne l'ont pas permis et c'est comme ça. Tu as des opportunités, tu les manques et tu avances, c'est la vie». Hülkenberg est remplacé par le Français Esteban Ocon. Le Canadien Nicholas Latifi a lui été officialisé chez Williams, jeudi.

(L'essentiel/afp)