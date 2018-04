Houston s'inquiète, San Antonio est soulagé

Son équipe a beau réussir une saison régulière historique et être assurée de terminer avec le meilleur bilan du Championnat 2017-18, Mike D'Antoni ne décolérait pas, après avoir subi la loi des Spurs qui ont stoppé une série de onze victoires de suite des Rockets. «Nous n'avions aucune énergie ni motivation, cela fait trois-quatre matchs qu'on n'est plus aussi tranchants», a regretté l'entraîneur des Rockets. D'Antoni redoute que cette fin de saison régulière en roue libre coûte cher à son équipe avec des joueurs qui demandent à être laissés au repos avant les play-offs qui débutent le 14 avril.

Résultats de dimanche



LA Lakers - Sacramento 83 - 84

Atlanta - Orlando 94 - 88

Brooklyn - Detroit 96 - 108

Cleveland - Dallas 98 - 87

Portland - Memphis 113 - 98

Denver - Milwaukee 128 - 125 a.p.

Minnesota - Utah 97 - 121

Golden State - Phoenix 117 - 107

La Nouvelle-Orleans - Oklahoma City 104 - 109

Chicago - Washington 113 - 94

San Antonio - Houston 100 - 83

Charlotte - Philadelphie 102 - 119

LA Clippers - Indiana 104 - 111

«Tout le monde veut du repos, du repos et du repos, mais il faut jouer, sinon, on va perdre tout ce sur quoi on a travaillé pendant 80 matchs», a tempêté D'Antoni. Contre San Antonio, Chris Paul, souffrant des adducteurs depuis plusieurs semaines, n'a pas joué et seul James Harden a surnagé avec ses 25 points. Les Rockets ont fini la rencontre avec une réussite à trois points de 22,6% et leur plus faible rendement offensif de la saison. Les Spurs, eux, avaient le sourire: alors qu'ils avaient plongé jusqu'à la 8e place de la conférence Ouest le mois dernier, ils ont consolidé dimanche leur 4e place au classement (45 v-32 d) et comptent trois victoires d'avance sur le 9e et premier non-qualifié pour les play-offs, Denver (42 v-35 d).

À l'Ouest toujours, Kevin Durant a relancé Golden State qui restait sur trois défaites consécutives à domicile, avec ses 29 points et 11 rebonds contre Phoenix (117-107). Autre bonne nouvelle pour les Warriors, sous le choc de la blessure au dos la veille de Patrick McCaw: l'arrière, 22 ans, a pu quitter l'hôpital après des examens rassurants.

(L'essentiel/afp)