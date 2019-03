Fâché avec l'arbitre, il l'étale d'un direct du droit

Le tournoi amateur Harold Cyr Olympique 50, qui se déroulait de jeudi à dimanche à Havre-Saint-Pierre, au Québec, a été samedi le théâtre d'une scène de violence excessive de la part d'un joueur. Celui-ci, âgé de 45 ans et répondant au nom de Nicolas Cyr, a dérapé de façon grave en frappant un arbitre au visage.

Une vidéo amateur circulant sur les réseaux sociaux montre qu'une discussion animée a eu lieu entre le joueur et l'officiel, à la suite d'une décision prise par ce dernier. Visiblement excédé, Nicolas Cyr a soudain balancé son poing droit au visage de son interlocuteur, qui s'est immédiatement effondré sur la glace. Un second arbitre a ensuite tenté de calmer le fou furieux, avant qu'il ne soit finalement escorté hors du bâtiment.

«Jamais vu ça en 37 ans»

«Je n'ai pas dormi depuis samedi. Je suis extrêmement désolé et le serai encore demain», a confié dimanche au Journal de Montréal l'agresseur, dont le geste paraît d'autant plus absurde qu'il est survenu dans le cadre d'un tournoi amical, dont l'enjeu se chiffrait à 1 700 dollars canadiens pour l'équipe gagnante.

L'arbitre, dont on ignore l'identité, qui a pu se relever après le coup et qui n'a pas réclamé d'assistance médicale, n'a pour l'heure pas déposé plainte. Une enquête de la Sûreté du Québec (SQ) a toutefois été ouverte. «En 37 ans d'histoire, on n'a jamais eu d'événement déplorable comme ça. On est déçu de la tournure des événements. On n'en dira pas plus, car la SQ enquête», a confié l'un des organisateurs du tournoi au JdM.

