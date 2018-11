«Hâte de démarrer ce premier match de l'Euro»

«L'essentiel»: Comment vous sentez-vous à l'heure de débuter cet Euro à domicile?

Orlane Kanor: J'ai juste hâte de démarrer ce premier match. On est toutes prêtes. On est attendues, chez nous, après ce titre mondial. La pression est là, mais elle est positive.

Vous êtes déjà championne du monde à 21 ans et allez jouer l'Euro en France, quel parcours incroyable...

Je suis super contente de vivre ça si jeune. J'ai débuté à 13-14 ans en Guadeloupe, je suis arrivée au centre de formation à Metz en 2015. Jamais je n'aurais imaginé que les choses iraient si vite.

Comment garder malgré tout les pieds sur terre?

Je suis très terre à terre et exigeante avec moi-même. J'ai de la chance mais je sais qu'une blessure peut vite tout changer.

Avec sept joueuses, le Metz Handball est très représenté chez les Bleues...

C'est un avantage. On a des affinités et des automatismes. Et c'est cool de pouvoir jouer l'Euro pas loin, à Nancy.

Vous débutez face à la Russie, championne olympique...

On sera tout de suite dedans. Pour certaines, ce sera une revanche de la finale des JO. Moi je n'étais pas là. J'ai juste hâte de découvrir l'Euro. Le groupe est difficile avec la Slovénie, seule équipe à nous avoir battues au championnat du monde et le Monténégro. Mais on est capables de les battre.

Qui sera votre grand rival pour le titre européen?

Tout le monde parle de la Norvège qui nous a battues dimanche (23-21). Nous n'étions pas à 100 %. Si elles l'étaient, alors elles auront du souci à se faire.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)