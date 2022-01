Les Cavaliers confirment leur redressement

Les Cleveland Cavaliers ont poursuivi, mercredi, leur redressement en NBA, enregistrant une huitième victoire en neuf matches face aux champions en titre, les Bucks. Un succès 115-99 qui leur permet de grimper à la troisième place de la conférence Est. Le Miami Heat (31 v. – 17 d.) a quant à lui battu les New York Knicks 110-96, conservant la tête de cette Conférence très serrée devant les Bulls (30 v. – 17 d.), eux aussi vainqueurs à domicile, face aux Raptors de Toronto 111-105.

Autre favori un peu décevant, comme les Bucks, les Brooklyn Nets, privés de leurs trois stars – Harden et Durant sont blessés, Irving, non vacciné, ne peut évoluer à domicile –, ont chuté chez eux face aux Nuggets de Denver, toujours menés par le MVP en titre Nikola Jokic (26 pts, 10 rbds, 8 pd). Avec ce troisième revers d’affilée, les Nets dégringolent à la 4e place de la conférence (29 v. – 19 d.).

«C'était énorme»

Juste derrière eux, les Bucks (30 v. -20 d.) n’ont rien pu faire face à Cleveland, malgré les 26 points et 9 rebonds de Giannis Antetokounmpo, de retour après une absence d’un match. «C’était énorme», a salué le vétéran Kevin Love, auteur de 25 points en sortie du banc. «On a battu une très, très bonne équipe ce soir. Et si on reste fidèle à nos principes et à ce qu’est notre équipe, je pense qu’on n’a pas de limite!»

À Miami, c’est Duncan Robinson qui a mené le Heat à la victoire, avec 25 points, bien secondé par Jimmy Butler (22 pts) et Tyler Herro, de retour de trois matches d’absence (Covid) et auteur de 21 points en sortie de banc. Les Atlanta Hawks ont pour leur part remporté un cinquième match consécutif (121-104 contre Sacramento) et remontent au classement de la Conférence (12e rang).

Record de franchise pour Booker

A l’Ouest, la situation est nettement moins serrée, et les Suns de Phoenix ont poursuivi leur course en tête de la conférence et de la Ligue grâce à un huitième succès d’affilée 105-97, face au Jazz d’Utah privé de Rudy Gobert (blessé) et Donovan Mitchell (protocole commotion).

Avec 43 points à 16/28 (et 12 rbds), Devin Booker en a même profité pour devenir le joueur de la franchise ayant réalisé le plus de matches à plus de 40 points, devant l’intérieur Amar’e Stoudemire. Avec 21 points dans le premier quart-temps, il avait inscrit à lui seul plus de points que le Jazz, distancé 39-18.

Les résultats de mercredi

Utah – Phoenix 97–105

Brooklyn – Denver 118–124

San Antonio – Memphis 110–118

Atlanta – Sacramento 121–104

Miami – New York 110–96

Portland – Dallas 112–132

Chicago – Toronto 111–105

Cleveland – Milwaukee 115–99

Indiana – Charlotte 126–158

Orlando – LA Clippers 102–111

(L'essentiel/AFP)