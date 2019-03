Dirk Nowitzki entre un peu plus dans la légende

Si Dirk Nowitzki garde toujours le mystère sur son futur dans la grande ligue, l'heure de la retraite semble plus que jamais s'approcher, et l'Allemand de 40 ans vit probablement sa dernière saison en NBA. Dans un rôle de remplaçant plus en adéquation avec ses capacités physiques actuelles, le joueur des Mavericks n'en reçoit pas moins toutes sortes d'hommages au fil des matches.

Les résultats de la nuit



Portland - Indiana 106 - 98



Dallas - La Nouvelle-Orleans 125 - 129 a.p.



Boston - Denver 105 - 114



Toronto - New York 128 - 92



Cleveland - Detroit 126 - 119



Washington - Utah 95 - 116



Phoenix - Chicago 101 - 116



Oklahoma City - Miami 107 - 116



San Antonio - Golden State 111 - 105





Celui de lundi soir sera gravé à tout jamais. Son quatrième point du match contre les Pelicans l'a en effet fait entrer dans le top 6 des meilleurs marqueurs de toute l'histoire de la NBA. Avec 31 420 points en carrière à ce moment, le meilleur joueur européen de ces vingt dernières années a dépassé Wilt Chamberlain. Le champion devrait s'arrêter là, puisque la légende Michael Jordan (5e) semble inatteignable.

À moins que Nowitzki ne rempile pour une nouvelle saison. Une éventualité pour le moins incertaine compte tenu de l'état de ses genoux. Pour l'anecdote, les Mavericks ont perdu la rencontre (129-125), mais l'essentiel était ailleurs...

