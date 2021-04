Lewis Hamilton signe la 99e pole de sa carrière

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a obtenu samedi la 99e pole position de sa carrière au Grand Prix d’Émilie-Romagne, devant les Red Bull de Sergio Pérez et de Max Verstappen à Imola, deuxième manche de la saison de Formule 1. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) accompagnera Verstappen en deuxième ligne sur le circuit mythique d’Imola dimanche à 15h, suivis du Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et de l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren). L’autre pilote Mercedes Valtteri Bottas partira à la huitième place.

Lors du premier GP de l’année à Bahreïn le 28 mars, c’est Verstappen qui avait pris la pole, avant de s’incliner en course derrière Hamilton, septuple champion du monde et donc déjà leader du championnat.

Alonso seulement 15e

À domicile en Italie, mais sans son public habituel, huis clos oblige, Ferrari a vu son deuxième pilote Carlos Sainz Jr prendre la 11e place, une déception. Quant à l’autre Espagnol, le champion du monde 2005 et 2006 Fernando Alonso, de retour en F1 à 39 ans chez Alpine, il partira seulement 15e, une autre contre-performance alors que son coéquipier français Esteban Ocon partira 9e.

Outre Ferrari, la deuxième écurie locale AlphaTauri est tiraillée, entre le bon résultat de Gasly et l’accident de Yuki Tsunoda. Le Japonais, qui attaque à 20 ans son deuxième GP en F1, est rapidement parti à la faute, envoyant l’arrière de sa monoplace dans le mur. Si les dégâts sont réparés il partira dernier. McLaren place ses pilotes Daniel Ricciardo et Lando Norris aux 6e et 7e place sur la grille, alors que Lance Stroll (Aston Martin) partira 10e.

(L'essentiel/AFP)