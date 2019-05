Toronto a une victoire de la finale NBA

Les Raptors mènent trois victoires à deux face aux Bucks et se qualifieront pour la finale en cas de succès samedi dans leur salle.

La franchise canadienne a enchaîné trois victoires de suite dans cette finale de la conférence Est grâce aux 35 points de Kawhi Leonard, dont 13 en 4e période.

Milwaukee, meilleure équipe de la saison régulière, avait pourtant idéalement débuté la rencontre en prenant douze points d'avance durant le premier quart-temps.

Mais les Bucks sont restés muets pendant cinq minutes en 2e période et ont permis à Toronto de revenir au score.

« On était venus pour gagner »

Les Raptors ont pris l'avantage pour la première fois durant le 3e quart-temps et ont pris définitivement l'ascendant dans le «money time» (92-85) grâce à un panier à trois points capital, le seul de la soirée, de Marc Gasol (4 pts).

"On était venus pour gagner, il a fallu laisser passer l'orage en première période et on atteint notre objectif, il va falloir jouer avec la même intensité le prochain match", a prévenu Leonard.

C'est la première fois cette saison que Milwaukee perd trois matches de suite. Giannis Antetokokounmpo a marqué 24 points, mais le banc des Bucks n'a apporté que 15 points, contre 35 à celui des Raptors, dont 21 pour le seul Fred VanVleet (7 paniers à trois points).

(L'essentiel/afp)