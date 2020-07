«Je n'étais pas sûr de ce qu’il se passait»

Plus de peur que de mal vendredi lors du Grand Prix de l'Iowa, comptant pour le championnat Indycar. La course a été marquée par une collision spectaculaire entre Colton Herta et Rinus VeeKay, qui s’est produit lors d'un redémarrage du tour 156. Le premier nommé a percuté l'arrière gauche de la Chevrolet de VeeKay. L'impact a envoyé la voiture de Herta dans les airs. Le véhicule a fait plusieurs pirouettes avant de retomber violemment sur la piste, non sans avoir d’abord touché la barrière de sécurité.

«C'est arrivé si vite, je n'étais pas vraiment sûr de ce qui se passait, mais je suis heureux car je vais bien, a déclaré Herta cité par NBC Sport. Je me sens parfaitement bien et apte à conduire». Colton Herta, à l’origine de l’accident, a expliqué qu’il n’avait pas entendu que le redémarrage de la course avait été interrompu: ce qui explique pourquoi il se trouvait en phase d’accélération au moment du choc. L’autre pilote impliqué s’est dit déçu car il avait des espoirs de podium, voire de victoire. Lui non plus n’a pas été blessé.

Parti dernier, il termine en tête

Parti en dernière position, le pilote français Simon Pagenaud (Penske) a remporté le Grand Prix de l'Iowa. N'ayant pas pu concourir aux qualifications en raison d'un problème de pression de carburant, Pagenaud a réussi une remontée fantastique, passant en première position au 178e tour (sur 250), et conservant cette place pour signer sa première victoire en 2020.

(L'essentiel/cga/afp)