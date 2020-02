La France domine l'Angleterre 24-​​17

Le XV de France a maîtrisé l'Angleterre (24-17) pour les débuts du nouveau sélectionneur Fabien Galthié, dimanche au Stade de France en ouverture du Tournoi des six nations.

Des essais de l'ailier Vincent Rattez (5e) et du capitaine Charles Ollivon (19e, 59e) ont permis aux Bleus de battre le XV de la Rose pour la première fois depuis un succès 22-16 le 10 mars 2018.

Réactions

Owen Farrell (capitaine de l'Angleterre, après la défaite 24-17 contre la France, au micro de la BBC): «Ils ont marqué leurs essais en profitant de nos erreurs. On a trop conservé le ballon dans notre camp, on a fait trop d'erreurs et ils ont su capitaliser. Ils étaient sur une bonne dynamique et on a ralenti. Ca allait mieux en seconde période mais ce n'est pas comme ça qu'on doit défendre. On était excités de jouer ensemble et il faut qu'on soit excités d'affronter l'Ecosse la semaine prochaine. Ils étaient plus agressif dès le départ mais, et même si ça était mieux en seconde période, on avait trop de travail pour les rattraper.»

Charles Ollivon (capitaine du XV de France, au micro de France 2): «il y a eu du plaisir, énormément de plaisir, je sens qu'on crée quelque chose. Se régaler avec eux (ses coéquipiers), ça n'a pas de prix. C'est une équipe en or, il y a des mecs bien et quand tu apprécies les mecs à coté, ça fait une différence énorme. On ne les a pas mangés (les Anglais), on les a gagnés, on s'est forcé toute la journée à être froids, à n'avoir pas trop d'émotion, rester focus sur la perf. Juste heureux. C'est génial.»

(L'essentiel/afp)