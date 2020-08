Simona Halep s'impose au tournoi de Prague

La Roumaine Simona Halep a remporté le tournoi de Prague, le deuxième organisé sur le circuit féminin, à huis clos, depuis la reprise de la compétition, en dominant en finale la Belge Elise Mertens en deux sets (6-2, 7-5). C'est le 21e trophée de la carrière de la n°2 mondiale, qui était tête de série n°1 dans la capitale tchèque. Âgée de 28 ans, elle devient la cinquième joueuse en activité la plus titrée après Serena et Venus Williams, Kim Clijsters et Petra Kvitova.

La championne de Wimbledon (2019) a été un peu lente à se mettre en marche, perdant les deux premiers jeux face à la 23e mondiale, mais une fois la machine lancée, elle a aligné les six suivants. Dans la deuxième manche, Halep a connu un petit passage à vide qui a permis à la Belge de 24 ans de passer de 2-4 à 5-4, mais elle a su donner la dernière accélération pour conclure en 1'33".

La Roumaine n'a toujours pas annoncé si elle participerait au prochain US Open (31 août - 13 septembre à New York). «Je veux d'abord profiter de cette victoire et j'y penserai après», a dit la gagnante de Roland-Garros en 2018.

(L'essentiel/afp)