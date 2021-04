Les fans de baseball sont de retour au stade

La saison de baseball a débuté jeudi aux États-Unis. Cette année, lors de cet «Opening Day» de la Major League Baseball (MLB), les regards étaient plus tournés vers les tribunes qu’en direction des terrains. Et pour cause. Le public a été autorisé à venir au stade pour la première fois depuis la fin de la saison 2019.

Ce fut donc le cas dans le Bronx, à New York, où la vie est de retour au Yankee Stadium, qui sert toujours en parallèle de site de vaccination. Les matches ne se dérouleront plus à huis clos. Mais le club affirme qu’il a donné la priorité à la santé et qu’il a scrupuleusement respecté les directives et le protocole de sécurité anti-Covid.

Sécurité sanitaire

Pour se préparer à l’arrivée des fans, les Yankees ont travaillé en étroite collaboration avec l’état et la ville de New York, le maire Bill de Blasio, la Major League Baseball et des experts en santé et sécurité. Ils ont ainsi pu mettre en place la meilleure stratégie possible afin d’assurer la sécurité sanitaire dans leur enceinte.

Seul le 20% des 50 291 places seront occupées en ce début de saison, et les petits groupes de spectateurs seront séparés par des sièges vides. Une signalisation relative au Covid a été affichée dans tout le bâtiment, y compris sur des centaines de téléviseurs à tous les niveaux du hall d’accès. Des distributeurs de désinfectant pour les mains ont été installés dans tous les endroits fréquentés par le public.

Biden était contre

Les supporters qui ont eu la chance de pénétrer à l’intérieur du stade ont dû, soit montrer un test PCR négatif effectué dans les 72 dernières heures, soit être complètement vaccinés. De plus, tout le monde a également été soumis à un contrôle de température aux tourniquets à l’entrée, et doit porter un masque à tout moment, hormis pour boire ou manger.

Joe Biden s’est exprimé sur ESPN et a adressé un message aux fans de sport: «Les gens doivent être responsables. Ils doivent continuer à porter un masque lorsqu’ils sont en présence de quelqu’un. Vous avez le devoir patriotique de protéger les personnes qui vous entourent», a déclaré le président des États-Unis. Il a également critiqué les Texas Rangers, qui ouvriront leur stade la semaine prochaine à 100 % de sa capacité. Ils pourront donc accueillir 49’170 spectateurs. «Ce n’est pas raisonnable», a-t-il déclaré.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)