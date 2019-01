Le Luxembourg démarre bien en écrasant l'Irlande

Face à une équipe d'Irlande vite dépassée, le Luxembourg n'a pas raté ses débuts vendredi dans son tournoi de préqualifications à l'Euro 2022 à La Coque. Et il a pu faire tourner: un atout quand on doit jouer trois matches en trois jours.

Les réactions



Max Kohl : «On a raté des buts faciles au début mais on a bien géré ce match. C'était important de faire tourner car nous n'avons pas l'habitude de jouer trois matches en trois jours».



Nikola Malesevic (entraîneur) : «On a tenu notre rang de favori. J'ai fait tourner pour que l'on soit frais demain (ce samedi) face aux Bulgares. Ce sera sans doute une finale entre les deux meilleures équipes du tournoi. Le fait qu'ils aient eu un premier match plus difficile que le notre peut être un avantage en terme de rythme mais aussi un handicap en terme de fatigue».



Chris Auger: «Les Irlandais avaient un banc limité pour faire tourner. De notre côté tout le monde a joué et personne ne s'est blessé, ce qui était important. Mais demain (ce samedi) ce sera autre chose face à des Bulgares plus costauds».





Nettement supérieurs, physiquement comme dans le jeu, les coéquipiers de Chris Auger ont vite pris l'ascendant (3-0). Et malgré des erreurs de déconcentration en première période, ils ont géré sérieusement leur match pour accroître rapidement leur avance (10-6, 20e). Avant de mener 14-7 à la pause, devant quelques centaines de spectateurs.

Trouvant sans forcer des espaces sur les ailes comme à distance, les hommes de Nikola Malesevic poursuivaient sur leur lancée en seconde période. Et l'écart grimpait (27-16, 47e). Finalement vainqueurs (35-18), les Luxembourgeois devraient connaître une toute autre opposition ce samedi (18h) face à la Bulgarie qui a dominé vendredi la Grande-Bretagne (20-24). Peut être déjà une «finale» pour la première place et la qualification au tour suivant. Avant un duel face aux Britanniques dimanche (17 h).

(Nicolas Martin/ L'essentiel)