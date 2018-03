Le cricket remué par un scandale de balle trafiquée

Le capitaine de l'équipe nationale australienne Steve Smith et son coéquipier Cameron Bancroft ont semé la consternation quand ils ont reconnu avoir délibérément tenté d'altérer l'état de la balle lors du troisième test match samedi au Cap contre l'Afrique du Sud. Bancroft a reconnu s'être servi de ruban adhésif afin de recueillir des particules abrasives sur le terrain et en frotter la balle, de façon à l'érafler et ainsi modifier sa trajectoire prévisible.

Smith, que certains considèrent comme le meilleur batteur australien depuis la légende Don Bradman, a confirmé que les leaders de l'équipe étaient parfaitement au courant des intentions de Bancroft. Le projet a été fomenté durant la pause déjeuner et le capitaine a reconnu en avoir été le cerveau. Sur les images de la télévision, on a pu voir Cameron Bancroft sortir un objet jaune de sa poche et frotter la balle avec. Lorsqu'elles ont été diffusées sur le grand écran, la foule de spectateurs s'est mise à huer. Bancroft a alors semblé cacher dans ses poches ce qui s'est plus tard révélé être de l'adhésif jaune. «On m'a repéré à l'écran et du coup, je l'ai fourré dans ma poche, j'ai pas mal paniqué», a avoué le joueur après le match.

En Australie, les appels à la démission de Smith se multipliaient, d'aucuns s'interrogeant aussi sur le rôle éventuel de l'entraîneur Darren Lehman. Le responsable de la fédération Cricket Australia (CA), James Sutherland, a annoncé l'ouverture d'une enquête. En attendant, Smith et David Warner se voient privés de leur casquette de capitaine et de vice capitaine de l'équipe pour le restant du troisième test match. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull lui-même est intervenu dans le débat. Cela «défie l'entendement» de voir que des personnalités censées être des exemples «trichent de cette façon», a-t-il déclaré.

