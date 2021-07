Elles refusent de jouer en bikini: l'amende est salée!

L’histoire qui suit est véridique! La commission de discipline de la Fédération européenne de handball (EHF) a infligé une amende de 1 500 euros à l’équipe norvégienne, soit 150 euros par joueuse, pour avoir enfreint les règles internationales.

Lesquelles? Tenez-vous bien: les Scandinaves avaient revêtu un short plutôt que le bikini réglementaire lors de leur rencontre, perdue, contre l’Espagne pour la médaille de bronze au championnat d’Europe de handball de plage, il y a une semaine, à Varna (Bulgarie).

Voici à quoi ressemblent les habits «réglementaires» pour les femmes:

«Une vision aussi macho de la femme appartient à une autre époque», s’est indigné mardi dernier, un journal régional norvégien dans son édito. «En 2021, ça ne devrait même pas être un sujet», renchérissait le président de la Fédération norvégienne de volleyball, Eirik Sørdahl, auprès de l’agence nationale NTB.

La question des vêtements agite depuis des années les milieux des sports de plage, où des joueuses jugent le bikini dégradant ou peu pratique.

Si le port du bikini n’est plus obligatoire pour les beachvolleyeuses depuis 2012, le règlement de la Fédération internationale de handball stipule que «les joueuses doivent porter des bas de bikini (…) ajustés et échancrés. Les côtés doivent être larges d’au maximum 10 cm», y est-il précisé.

Cela a fait réagir sur les réseaux sociaux le ministre norvégien de la Culture, Abid Raja, responsable des questions sportives, qui s’est insurgé contre l’amende. «C’est complètement ridicule, a-t-il tweeté. Que de changements d’attitude sont nécessaires dans l’univers international macho et conservateur du sport!».

En amont du championnat d’Europe, la Norvège avait contacté la Fédération européenne pour demander la permission de jouer en short, mais elle s’était seulement vu répondre que les entorses à la réglementation étaient passibles d’amende.

Après s’être conformées au règlement pendant presque tout le championnat, les Norvégiennes avaient décidé de disputer leur dernier match en short.

Si elle s’est «engagée à faire avancer ce sujet dans l’intérêt de ses fédérations membres», la Fédération européenne a fait valoir que qu’«un changement des règles ne peut se produire qu’au niveau de l’IHF (la fédération internationale)».

Suite à la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, P!nk a proposé à l'équipe norvégienne de handball de régler leur amende: «Je suis TRÈS fière de l'équipe féminine norvégienne de beach handball d'avoir protesté contre les règles très sexistes concernant leur "uniforme". La fédération européenne de handball devrait être condamnée à une amende pour SEXISME", a écrit la chanteuse américaine sur Twitter.

«Bravo, mesdames. Je serai heureuse de payer vos amendes pour vous», a-t-elle conclu. «Continuez comme ça!»

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.