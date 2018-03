Un scandale de balles trafiquées dans le cricket

Le capitaine de l'équipe nationale australienne, Steve Smith, et son coéquipier Cameron Bancroft, ont semé la consternation quand ils ont reconnu avoir délibérément tenté d'altérer l'état de la balle lors du troisième test match contre l'Afrique du Sud au Cap, samedi. Bancroft, 25 ans, a reconnu s'être servi de ruban adhésif afin de recueillir des particules abrasives sur le terrain et en frotter la balle, de façon à l'érafler et ainsi modifier sa trajectoire prévisible.

Smith, 28 ans, que certains considèrent comme le meilleur batteur australien depuis la légende Don Bradman, a confirmé que les leaders de l'équipe étaient au courant des intentions de Bancroft. Le projet a été fomenté durant la pause déjeuner et le capitaine a reconnu en avoir été le cerveau. Sur les images de la télévision, on a pu voir Bancroft sortir un objet jaune de sa poche et frotter la balle avec.

Le responsable de la fédération, James Sutherland, a annoncé l'ouverture d'une enquête avant d'éventuelles sanctions. Pour le Premier ministre Malcolm Turnbull, cela «défie l'entendement» de voir que des personnalités censées être des exemples «trichent de cette façon».

