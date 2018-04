La France et l'Italie à 1-​​1 après la première journée

Le N°1 italien Fabio Fognini a remis son équipe à égalité avec la France (1-1) en dominant Jérémy Chardy (6-7 (6/8), 6-2, 6-2, 6-3), en quart de finale de Coupe Davis, vendredi à Gênes. Plus tôt, le N°1 des Bleus Lucas Pouille avait décroché le premier point à l'issue d'une bataille en cinq sets face à Andreas Seppi (6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1). Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert essaieront de redonner l'avantage à la France samedi (14h) lors d'un double capital, qui les opposera très certainement à Fognini et son compère Simone Bolelli.

Dans les autres quarts de finale, l'Espagne et l'Allemagne sont aussi à 1-1. Rafael Nadal, le N°1 mondial, a été aussi rapide et efficace qu'Alexander Zverev, le leader de l'équipe allemande. Dans un duel de quasi-vétérans contre Philipp Kohlschreiber, 34 ans et 34e mondial, l'Espagnol, 31 ans, n'a laissé aucune chance à l'Allemand battu 6-2, 6-2, 6-3 en deux heures et 33 minutes. Alexander Zverev, N°4 mondial et finaliste dimanche à Miami, avait donné l'avantage à l'Allemagne en battant David Ferrer (33e) 6-4, 6-2, 6-2.

La Croatie mène elle 1-0 contre le Kazakhstan, après la victoire facile de Cilic face à Popko 6-2, 6-1, 6-2. Le dernier quart doit débute dans la soirée, décalage horaire oblige. Il opposera à Nashville les États-Unis à la Belgique.