Le shoot venu d'ailleurs de Luka Doncic

MVP de l'Euroligue à seulement 19 ans, Luka Doncic n'a pas mis longtemps à faire son trou en NBA. Celui qui est amené à succéder à Dirk Nowitzki comme franchise player des Dallas Mavericks a régalé, mercredi, avec un tir du milieu du terrain, à l'issue de la première mi-temps.

Les résultats de la nuit



LA Clippers - Phoenix 115 - 99

Brooklyn - Utah 91 - 101

Portland - Orlando 115 - 112

Houston - Dallas 108 - 128

Milwaukee - Chicago 116 - 113

Minnesota - San Antonio 128 - 89

La Nouvelle-Orleans - Washington 125 - 104

Oklahoma City - Cleveland 100 - 83

Charlotte - Atlanta 108 - 94

Philadelphie - New York 117 - 91

Auteur de 20 points et 6 rebonds, le rookie a grandement participé à la large victoire de Dallas sur Houston (128-108). Auteur d'un triple-double dans cette partie, la star des Rockets, James Harden (25 points, 17 passes décisives et 11 rebonds) s'est démenée pour rien. Sa franchise concède une quatrième défaite de suite.

Meilleure équipe de la dernière saison régulière, battue de justesse en finale de la conférence Ouest (4-3) par Golden State en juin dernier, Houston occupe une inquiétante 14e place (9 v-11 d).

Westbrook voit triple, San Antonio en crise

Également auteur d'un triple-double dantesque, mercredi, Russel Westbrook (23 points, 19 rebonds et 15 passes décisives) a, lui, cimenté un peu plus sa place dans l'histoire de la NBA. Le MVP (meilleur joueur) de la saison 2016/17 a rejoint Jason Kidd à la troisième place du classement historique des joueurs ayant collectionné le plus de «triples», avec 107 triple double. Une performance utile puisque le Thunder d'Oklahoma City a remporté la partie face aux Cleveland Cavaliers (100-83).

Dans une conférence Ouest en ébullition, les Clippers sont les surprenants leaders (14 v-6 d) après leur victoire à domicile face à Phoenix 115 à 99. Si Utah a redressé la barre contre Brooklyn (101-91), l'équipe de Salt Lake City reste coincé à la 13e place. San Antonio est loin aussi des places qualificatives pour les play-offs: les Spurs ont été surclassés 128 à 89 par Minnesota et sont 12es (10 v-11 d).

En revanche, tout va bien pour Milwaukee. Les Bucks ont battu les Chicago Bulls 116 à 113 grâce aux 36 points de Giannis Antetokounmpo et ont consolidé leur 2e place au classement de la conférence Est (15 v-6 d).

(th/L'essentiel/afp)